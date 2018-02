Overval tankstation Lochem: politie zoekt getuigen

Heeft u iets gehoord of gezien dat in verband kan worden gebracht met de overval? Of heeft u andere informatie die de recherche kan helpen bij het onderzoek? Bel dan naar 0900-88844. Anoniem reageren kan ook door te bellen naar 0800-7000. Een getuige vertelde dat hij even voor de overval de mogelijke daders achter een bosje bij de snackbar schuin tegenover het tankstation heeft zien staan. Mogelijk is dat andere mensen ook opgevallen. Alle informatie is welkom.