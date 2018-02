Getuigen gezocht van overval op pakketbezorger

Rond 08.45 uur kwam een melding dat gezien was hoe een man op de Van Rensselaerlaan in een busje was geduwd. Agenten gingen poolshoogte nemen en zagen het busje staan. Het slachtoffer zat achterin het busje opgesloten. Het bleek dat hij even daarvoor tot stoppen was gedwongen door twee mannen in een zilver/grijze Audi. Zij bedreigden hem en sloten hem op in de bus. Met buit gingen de twee ervandoor.



De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien van de overval? Heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Neem dan contact op met de recherche in Utrecht via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand tipformulier of via M-online.