Scooterrijder overleden na aanrijding

Rond 16.25 uur vond er een aanrijding plaats op de kruising van het Henri Dunantplein met de Einsteindreef. Een scooterrijder werd daarbij geschept door een automobilist. De 16-jarige jongen uit Utrecht was buiten bewustzijn en moest worden gereanimeerd. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij overleed aan zijn verwondingen. De 38-jarige automobilist uit Utrecht werd als verdachte aangehouden. Het Tactisch Verkeersteam doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.



Heeft u de aanrijding zien gebeuren en nog niet met de politie gesproken? Neemt u dan contact op met het Tactisch Verkeersteam via 0900-8844 of via onderstaand meldformulier.