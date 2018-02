Bevangen door de kou

In zorgelijke toestand werd hij naar het ziekenhuis gebracht. ‘Te veel alcohol zorgt ervoor dat je niet goed kunt voelen hoe koud het eigenlijk is, met onderkoeling als gevolg’, vertelt Paul. ‘Breng jezelf en andere verkeersdeelnemers niet onnodig in gevaar. Ben je met vrienden wezen stappen en merk je dat de alcohol bij iemand verkeerd valt? Laat deze dan niet aan zijn of haar lot over. Zorg ervoor dat deze vriend(in) veilig thuis komt.’

Een ander gevaar dat de kou met zich meebrengt is dat mensen het ijs op willen, terwijl dat op dit moment op veel plaatsen nog te dun is om op te staan. ‘Let daarom extra op kinderen en dieren. Zij zien het gevaar niet. Speel zelf ook niet de waaghals. Zak je door het ijs, dan is het risico dat je snel onderkoeld raakt’, aldus brigadier Paul.