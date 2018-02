Vanavond in opsporingsprogramma Team West

Diefstal zonnebril uit Sunglasshut | Den Haag

Op 20 december 2017 wordt uit de Sunglasshut in de Spuistraat een dure zonnebril van het merk BVLGARI gestolen. Twee daders leiden de medewerker af terwijl een derde dader de bril wegneemt. De drie daders zijn vastgelegd op camerabeelden. Wie herkent ze?

Gewelddadige straatroof | Gouda

In de nacht van zaterdag 3 februari wordt een jonge man ernstig mishandeld door twee onbekende mannen. Het slachtoffer loopt op de Bloemendaalseweg achter twee vrienden aan, richting het centrum van Gouda, als hij bij het Kikkerpad plotseling aangevallen wordt. Ze bedreigen hem met een scherp voorwerp en willen zijn spullen. Als blijkt dat hij niks van waarde bij zich heeft, gaan de daders er vandoor en laten het slachtoffer gewond achter. Er zijn helaas geen camerabeelden van deze beroving.

Beroving bejaarde dames | Leiden

Op woensdag 14 februari rond 13.40 uur en 17.40 uur worden in Leiden Zuid twee bejaarde dames beroofd van hun handtas. Vermoedelijk gaat het om dezelfde dader. Bij een van de twee berovingen gebruikt de dader geweld en neemt ook de rollator van het slachtoffer mee. Ook van deze zaak bestaan helaas geen camerabeelden.

Tonen aangetroffen sieraden | Gouda/Nederland

In een onderzoek naar Goudse woninginbrekers die door het hele land inbraken pleegden, zijn diverse sieraden en horloges aangetroffen waarvan de eigenaren nog niet bekend zijn. In het programma worden foto's van deze sieraden getoond. Ook Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan de sieraden.

Mishandeling in horecagelegenheid Off Piste | Naaldwijk

Op zaterdag 3 februari ontstaat ruzie in café Off Piste in de Havenstraat. Een man die de ruzie probeert te sussen, wordt even later bij de bar door een onbekende man in zijn gezicht gestoken met een stuk glas. Hij loopt flinke snijwonden op. De dader is vastgelegd op camerabeelden.

Tips via WhatsApp

Ook na de uitzending vorige week zijn er weer twee interessante tips via WhatsApp binnengekomen. Twee maanden lang kunnen de kijkers hun tips doorgeven via de WhatsApptiplijn 06-17214856.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: Uitzending op NPO 1 dinsdagavond om 20.30 uur. Herhaling op woensdag rond 11.40 uur op NPO 2.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.