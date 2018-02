Henneptip leidt naar drugs, geld, auto’s, wapen

Begin januari kwam er een anonieme tip binnen over een hennephandel waar veel geld mee verdiend zou worden. De politie startte een groot onderzoek. Het zou vermoedelijk gaan om twee mannen die dankzij de winst van de hennephandel grote hoeveelheden geld verstopten in hun huis en ook in de woning van hun ouders.

Tijdens het onderzoek kwam al gauw zo veel informatie dat Openbaar Ministerie, politie en het gespecialiseerde afpakteam Confisq al snel in actie moesten komen. Dat gebeurde vorige week woensdagmiddag. Drie woningen werden onderzoek en met resultaat. Naast het geld, de drugs en het (nep)vuurwapen, namen de politiemensen ook nog vijf waardevolle personenauto’s in beslag. De auto’s zijn vermoedelijk gekocht met crimineel geld, en daarop richt zich momenteel een witwasonderzoek. Twee mannen van 36 en 43 en een vrouw van 34 uit Rotterdam zitten vast.