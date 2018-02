Onderzoek naar overval op winkel Streksingel

Een man, bewapend met een mes, kwam om 11.00 uur de winkel aan de Streksingel binnen en vroeg een personeelslid of zij geld kon wisselen. Toen de dame de kassa opende en het mes zag schrok zij hevig en dat had het effect op de man dat hij er vandoor ging. In zijn vlucht nam hij nog wel enkele goederen uit de zaak mee.



De politie stelde een onderzoek in naar de verdachte maar hij is vooralsnog niet aangehouden.