Beschonken bestuurder op pad met vals rijbewijs

De agenten zagen de auto rijden en voerden het kenteken in in de politiesystemen. Er bleek nog een boete van ruim 1200 euro open te staan voor de te naam gestelde van de wagen. Bovendien slingerde het voertuig over de weg. De agenten gaven een stopteken en zetten de auto aan de kant. De bestuurder moest blazen en bleek dronken te zijn. Toen ze zijn rijbewijs wat beter bestudeerden leek het erop dat het een vals zou kunnen zijn. De verdachte is vervolgens aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De auto is afgesleept.