Hennepkwekerij opgeruimd, vuurwapen in beslag genomen

Agenten gingen rond 15.25 uur de woning binnen. In twee kamers stonden hennepplanten. In totaal 407 stuks. Alle apparatuur en de planten zijn in beslag genomen en vernietigd. Ook lag er open en bloot een vuurwapen in de woonkamer. Dit is in beslag genomen. De bewoner is aangehouden voor het overtreden van de opiumwet en het bezit van verboden wapens.