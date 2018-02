Mogelijke bedrijfsinbrekers aangehouden

Surveillerende agenten reden over de Europaweg Noord in Ritthem toen hen een bestelbusje met hoge snelheid tegemoet kwam. Ze hadden nog net gelegenheid om het kenteken te lezen, daarna was het busje uit het zicht verdwenen. Een ogenblik later werd door de meldkamer gemeld dat er twee mannen waren overlopen bij een bedrijfsinbraak aan de Denemarkenweg in Ritthem. De douane was al op de locatie van de inbraak. De agenten zijn naar de Denemarkenweg gereden en werden bijgepraat door de medewerkers van de douane. Een bestelbusje zou zijn weggereden. Dat busje bleek hetzelfde bestelbusje te zijn als wat de agenten even tevoren hadden zien rijden.

Deze informatie werd met de collega’s van de agenten gedeeld via de portofoon. Inmiddels had zich ook een getuige gemeld die verklaarde dat hij het busje in de richting van Goes had zien rijden over de A58.

Meerdere politie-eenheden zijn gaan uitkijken naar het betreffende busje en bij Waarde is het aangetroffen door twee agenten. De twee inzittenden, een 34-jarige en een 23-jarige Rotterdammer, zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zitten ze nog vast. Hun betrokkenheid bij de bedrijfsinbraak zal dinsdag verder onderzocht worden.