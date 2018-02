Tilburgse jongen ten onrechte getoond als pinner met gestolen bankpas

Tilburg, Eindhoven - In de uitzending van Bureau Brabant van maandag 26 februari 2018 is een fout gemaakt bij het tonen van beelden van een pintransactie bij een bank aan het Wagnerplein in Tilburg. Ten onrechte werd gemeld dat de pinner die daarop te zien is gebruik maakte van een in Eindhoven gestolen bankpas. De politie betreurt dit en onderzoekt waar het fout is gegaan. Aan de 16-jarige Tilburgse jongen, die als dader werd opgevoerd, zijn excuses aangeboden.