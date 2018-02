Twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij overvalpoging

Lage Zwaluwe - De politie heeft met toestemming van de officier van justitie inmiddels twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overvalpoging op een supermarkt in Lage Zwaluwe. Het gaat om een minderjarige jongen en een 19-jarige man uit West-Brabant. De minderjarige is vanmorgen opnieuw aangehouden. Hij was in verband met dit onderzoek al eerder gearresteerd maar werd weer in vrijheid gesteld. De 19-jarige verdachte zit inmiddels in bewaring.