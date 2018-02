Zeven mannen aangehouden voor poging doodslag

In de tussentijd zijn verschillende getuigen gehoord door rechercheurs en ook is een buurtonderzoek gedaan vlak na de poging doodslag. Uit het onderzoek zijn de namen van de zeven aangehouden verdachten naar voren gekomen. Alle zeven zijn vanmorgen tussen 06.00 en 06.30 uur van hun bed gelicht in verschillende woningen in de wijken Langdonk en Kalsdonk in Roosendaal. Het betreffen mannen uit Roosendaal die variëren in leeftijd tussen de 19 en 26 jaar. In een woning waar verdachten zijn aangehouden troffen agenten ook nog een kleine hoeveelheid (mogelijk) harddrugs aan. Die drugs zijn in beslag genomen.

De verdachten worden verder gehoord over hun betrokkenheid bij de zaak. Zij zijn overgebracht naar politiecellencomplexen.