Deadline verlopen: wie herkent deze man?

In het onderzoek deed de politie eerder al een getuigenoproep via social media. Dat leidde niet tot een aanhouding. De vermoedelijke dader blijkt duidelijk op beeld te zijn vastgelegd. Op 20 februari vroegen we opnieuw aandacht voor de zaak. We gaven de verdachte een week de tijd om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De beelden van de vermoedelijke dader zijn zojuist naar buiten gebracht. Wij hebben maar één vraag: wie herkent deze man?



Weet jij wie het is? Herken je jezelf? Neem contact met ons op via 0900-8844 of gebruik onderstaand meldingsformulier.