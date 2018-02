23 verdachten opgespoord voor oplichting

In de advertenties op Marktplaats werd gebruik gemaakt van valse identiteiten. De personen achter die identiteiten waren zelf vaak ook slachtoffer geweest. Desgevraagd werd door hen een kopie van een ID-kaart via de app naar de verkoper gestuurd, waarna hij deze gegevens in een volgende advertentie gebruikte. In totaal zijn 191 aangiften van oplichting en 20 aangiften van identiteitsfraude onderzocht door de Limburgse politie in de periode van april 2016 tot en met september 2017. De aangiften waren afkomstig uit het hele land. De betalingen werden gedaan op bankrekeningen van 22 zogenaamde katvangers, die hun rekening daarvoor ter beschikking stelden.



Hoofdverdachte

De hoofdverdachte in de zaak is een 25-jarige man uit Venlo. Hij is aangehouden en heeft ook vastgezeten, maar mag zijn proces nu in vrijheid afwachten. Hij wordt verdacht van oplichting, ID-fraude en witwassen. De overige verdachten, de katvangers, zijn ook in vrijheid. Een dossier voor deze oplichtingszaak is door de politie opgemaakt en het Openbaar Ministerie gaat de uiteindelijke straffen bepalen.



Groot onderzoek

De onderzoeksperiode waarin gekeken is naar strafbare feiten op Marktplaats liep van 1 april 2016 tot en met 1 september 2017. Daarna is door de politie het onderzoek voortgezet en het dossier gevormd, zijn verdachten gehoord, en is de hoofdverdachte aangehouden. Inmiddels is het gehele dossier naar het Openbaar Ministerie verzonden. De totale opbrengst van deze oplichtingspraktijken bedraagt ruim 100.000 euro. De goederen die verkocht werden waren met name telefoons, laptops en gameconsoles.