Inbrekers op heterdaad aangehouden

Om inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen, hebben we uw hulp nodig. Bel altijd 112 als u in uw buurt iets verdachts ziet of hoort. Wees alert op elke vreemde situatie, ook al lijkt het voor u onbelangrijk. Let op personen die niet in uw buurt thuishoren en die bijzonder veel aandacht hebben voor de huizen en/of de omgeving. Noteer hoe ze eruit zien. En noteer ook merk, type en kenteken van hun voertuigen.