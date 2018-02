Zaken in BureauGLD van 28-02-2018

Nijmegen, pinnen met gestolen pinpas

Op donderdagmiddag 16 november werd een 64-jarige inwoonster van Apeldoorn door een onbekende vrouw geholpen op station bij opladen van haar OV-chipkaart. Achteraf komt het slachtoffer er achter dat haar portemonnee is weggenomen. Bij navraag blijkt er binnen een half uur een groot geldbedrag van haar rekening is opgenomen. Op beelden van de pinautomaat is een onbekende man te zien. Wie kent of herkent deze onbekende pinner?

2017538172

Apeldoorn, partij sigaretten gestolen bij ramkraak supermarkt

Op woensdagmorgen 29 november rond 03.30 uur breken twee onbekende personen in bij een supermarkt aan de Salamonstraat. Na enkele minuten vertrekken de twee weer met twee goed gevulde dekbedhoezen vol sigaretten. Ze rijden daarna weg met een gereedstaande Volkwagen Golf. De ramkraak is gefilmd door bewakingscanmera’s. Wie kent of herkent het onbekende duo?

2017549628

Warnsveld, duo breekt in bij woning

Op vrijdagavond 8 december breken twee onbekende personen in bij een woning aan de Garsenhof. De twee gaan er uiteindelijk met sieraden en een kluis vandoor. Deze kluis wordt later teruggevonden in Veenendaal. De woning is voorzien van bewakingscamera’s waardoor er duidelijke beelden zijn van de inbrekers. Wie kent of herkent hen?

2017565213

Westervoort, drietal steelt partij sigaretten bij ramkraak supermarkt

Op dinsdagmorgen 9 januari breken drie onbekende personen in bij een supermarkt op het Dorpsplein. Met een grote partij sigaretten verlaten de drie de supermarkt weer na enkele minuten. De gehele ramkraak is vastgelegd op bewakingsbeelden. Wie kent of herkent het onbekende drietal?

2018014965

Ulft, overval op tankstation

Op zaterdag 24 februari 2018, rond 19.10 uur vond een overval plaats op een tankstation aan de Oversluis. Een onbekende man bedreigde de aanwezige medewerker met een mes en eiste geld. De dader ging er vervolgens met een geldbedrag te voet vandoor. In de uitzending meerdere vragen en een signalement van de onbekende overvaller.

2018085005