Onderzoeksteam zaak Orlando op zoek naar getuigen

Dinsdag 27 februari zet het team grootschalige opsporing het onderzoek voort om duidelijk te krijgen wat er met Orlando is gebeurd en hoe hij is overleden. De omgeving van de Böttgerwater wordt uitgebreid onderzocht op sporen. Er worden flyers uitgedeeld in de omgeving waar hij voor het laatst gezien is. Ook worden stoepborden weggezet met het verzoek aan getuigen om zich te melden. Roest: “De kleinste details kunnen cruciaal zijn in een onderzoek als dit. Ik doe dan ook een dringend beroep op mensen die op wat voor manier informatie hebben over wat er zondag met Orlando gebeurd is, contact met ons op te nemen.”