Twee woninginbrekers aangehouden

Vanwege een toename van het aantal woninginbraken in Roden en omgeving surveilleerde de politie extra, zo ook afgelopen nacht. De twee inzittenden van een auto vielen op. Eén van hen kwam aanlopen en gooide een tas in de auto. Vervolgens gingen de twee er vandoor. Agenten besloten om de bestuurder een stopteken te geven. De passagier stapte direct uit en zette het op een rennen. Na een achtervolging kon deze man, een 20-jarige inwoner van Roden, in de Oudgenoegstraat worden aangehouden. De 18-jarige bestuurder uit Apeldoorn werd in de Wijnbergstraat aangehouden. Door de agenten werd de omgeving afgezocht, daarbij werd ook een politiehond ingezet. Ze vonden onder andere inbrekersgereedschap, bivakmutsen en handschoenen. Vermoedelijk tijdens de vluchtpoging door de verdachte achter gelaten. Daarnaast gingen agenten op zoek naar een woning waar was ingebroken. Uiteindelijk vonden ze woning aan het Speenkruid waar was ingebroken. De bewoners moeten nog aangifte doen. De auto van de verdachten en de aangetroffen spullen werden in beslag genomen. Beide mannen werden voor nader onderzoek ingesloten.