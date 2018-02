Politie neemt henneptruck in beslag

In de omgebouwde vrachtwagen stonden ongeveer 250 planten. De truck is in beslag genomen. Een 49-jarige man uit Tynaarlo werd aangehouden. Zijn auto, een BMW personenauto, werd ook in beslag genomen. Dit wordt gedaan om de opbrengst daarvan te kunnen verrekenen met de geraamde opbrengst van de gekweekte hennep. Oftewel het afpakken van crimineel vermogen. De verdachte is ingesloten voor een nader onderzoek.