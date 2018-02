Drie aanhoudingen na schietincident, slachtoffer overleden

Rond 21.20 uur kwam de melding van een schietincident. Toegesnelde agenten troffen een ernstig gewonde man in de woning aan. Hij was niet aanspreekbaar. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij later kwam te overlijden. Bij de woning konden twee mannen worden aangehouden, een derde verdachte meldde zich later in de nacht zelf op het politiebureau. De drie Almeerders van 17, 19 en 20 jaar zitten vast voor nader onderzoek naar hun mogelijke betrokkenheid bij het incident. In de woning werd sporenonderzoek gedaan en er wordt gesproken met betrokkenen om te achterhalen wat zich in de woning heeft afgespeeld.