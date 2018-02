Getuigen gezocht van grote bedrijfsinbraak

Heeft u iets opvallends gezien in de omgeving van de Inundatiedok in Nieuwegein in de nacht van 26 op 27 februari tussen 1.00 uur en 6.20 uur of in de dagen voorafgaand aan de inbraak, meld dit dan bij de recherche in Nieuwegein. Heeft u informatie over de daders of weet u waar de gestolen spullen zijn, neem dan ook contact op. Dit kan via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt zich ook anoniem melden via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .