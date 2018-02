91-jarige dupe van ordinaire babbeltruc.

De vrouw die aanklopte liet haar pasje zien voor het raam om aan te tonen dat zij waarschijnlijk bij de thuiszorg zou werken. Toen de bewoonster vroeg waar ze voor kwam reageerde ze met:”Ik kwam even kijken of u het allemaal redt”.

De vrouw werd binnengelaten en was erg geïnteresseerd in de bewoonster. Toen de verdachte hoorde dat er bezoek onderweg was moest zij opeens haar fiets op slot zetten. De bewoonster heeft haar nooit meer gezien en kwam er daarna achter dat er geld gestolen was.

Politieagent van Meurs: ”We hebben deze week al twee eerdere gevallen gehad waar mensen aangaven dat ze naar het toilet moesten. Gelukkig is hier niets mis gegaan omdat de bewoners gevraagd hebben om een pasje en de mensen niet binnen lieten.”

Maar wat nou als de persoon inderdaad een pasje laat zien en zich voordoet als iemand die thuiszorg aanbiedt. Wij belden eens met thuiszorg en vroegen hoe zij hiermee omgaan.

Officemanager Smits van thuiszorg:”Wij kennen onze bewoners en de bewoners kennen ons. Als wij een nieuw iemand sturen van thuiszorg dan zullen we dat altijd eerst communiceren en we maken altijd een afspraak met een tijdstip! Mocht u het niet vertrouwen kunt u altijd even bellen met de coordinator of de planning. ”

De politie is op zoek naar getuigen. De bewoonster heeft goed kunnen zien hoe de verdachte eruit zag en wist het volgende signalement te geven:

Jonge dame, vrouw.

Ongeveer 30 jaar oud.

Blanke huidskleur.

Donker blond haar strak naar achter in een knotje.

Lengte ongeveer tussen de 1.60 – 1.65

Donker blauw jasje tot op de heup.

Sprak Nederlands zonder dialect.

Heeft u iets gezien of gehoord wat mogelijk te maken kan hebben met deze zaak neemt u dan contact op met 0900-8844.

Het blijft dus terugkomen. Deze truc. Onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een smoes om binnen te komen. Denk niet dat het u niet overkomt want de dieven zijn zeer behendig met hun babbeltrucs. De politie is alert op deze vorm van diefstal.

Wat is een babbeltruc nou precies?

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven van uw geld. Ze ogen vaak betrouwbaar, spreken u aan op straat of staan opeens voor de deur. De '' 'boeven' zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn, dat ze de meterstand komen opnemen en het kan dus zo zijn dat zij zich voordoen als iemand van de thuiszorg. Volledig in het wit gekleed met een pasje om zichzelf te legitimeren. Weet wie u binnen laat.

Deze smerige manier van mensen geld afhandig te maken is ook schadelijk voor het vertrouwen van mensen. Het kan psychisch veel aanrichten bij de slachtoffers.

Wat kan u doen bij een babbeltruc?

Hieronder enkele tips:

Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en gebruik een kierstandhouder of deurketting.

Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt.

Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiële zaken. Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun verzoek te controleren.

Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar.

Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.

Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Er zijn verhalen bekend van kinderen die vragen of iemand wil meewerken aan een werkstuk en er vervolgens vandoor gaan met geld en sieraden. U kunt hen vragen terug te komen als u niet meer alleen thuis bent.

Meer tips vindt u in de folder Tips Senioren en Veiligheid.

2018037744