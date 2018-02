Hele dag hard werken voor niets

Als de man naar de bank loopt verschijnt er plotseling een man ten tonele, die de opbrengst uit zijn handen grist. Om dat alles zo snel gaat, is van die dader op dit moment nog niet meer bekend dan dat hij een bruine jas met een capuchon droeg. Wel weet de recherche nu al dat de overvaller na het geld te hebben buitgemaakt, bij iemand achterop een scooter is gesprongen. De daders verdwijnen dan via de Poststraat en de Gelevinkstraat. Om deze brutale diefstal op te lossen komen de rechercheurs graag in contact met mensen die iets gezien hebben. Vanzelfsprekend onderzoeken de rechercheurs ook of er in het winkelgebied bruikbare camerabeelden te halen zijn. Rechercheur Ab van Kempen hierover; ‘dit is een hele brutale diefstal. Die willen we graag oplossen, dus als mensen informatie hebben, bel ons dan!’