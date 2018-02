Het zal je oma maar zijn!

De twee verdachten zijn omschreven als twee jongemannen, leeftijd rond de 19 tot 20 jaar, één met een stevig of gezet postuur, de ander gewoon postuur. Beide mannen hadden kort haar waarvan één donker blond.

De overvallers zijn eerst via de centrale toegangsdeur van de seniorenwoningen gegaan en daarna naar de woning van het slachtoffer. De recherche van district West is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.