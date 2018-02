Het resultaat snelt het middel vooruit; donderdag in ‘Bureau Rijnmond’.

Een spraakmakende zaak van deze week is de vermissing van Orlando en de trieste afloop daarvan. Orlando’s lichaam werd afgelopen maandag gevonden in het water aan de Böttgerwater in Den Haag-Ypenburg. Het onderzoeksteam heeft een aantal vragen.



Redenen voldoende om donderdagavond naar ‘Bureau Rijnmond’ te kijken. De uitzending is donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk uur tot de volgende dag 17.00 uur). Help misdrijven op te lossen.



Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse social media.