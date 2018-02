Pizzakoerier doelwit van gewapende overvallers

Met de aangifte en de eventuele signalementen gaan de agenten aan het werk. Een buurtonderzoek wordt gedaan en eventuele beelden worden bekeken. Het komt helaas regelmatig voor dat er geen beelden zijn. Daarbij zijn de slachtoffers vaak jong en in shock. Het geheel reproduceren is dan moeilijk. Dit alles belemmert het opsporingsonderzoek en de vangst van de boeven. Mede daarom roept de politie de hulp in van u als burger. Heeft u iets gezien of informatie, bel dan met 0900-8844 of laat uw tip achter op www.politie.nl. Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Heeft u beelden? U kunt het uploaden via politie.nl/upload.