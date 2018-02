Politie houdt verdachte steekincident aan

De verdachte is een 27-jarige man uit Rotterdam.

Een trambestuurder zag op die woensdag tegen middernacht een gewonde man op straat staan. Ter hoogte van het politiebureau zakte hij in elkaar. Agenten verzorgden de eerste hulp, waarna het 46-jarige slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd hij meerdere malen geopereerd. Inmiddels is het slachtoffer ontslagen uit het ziekenhuis. De man bleek in een café op de Mathenesserweg te zijn neergestoken. Daar spraken agenten met getuigen en werden dan ook de benodigde sporen veilig gesteld.

De recherche begon een uitgebreid onderzoek en kon de verdachte op dinsdag 27 februari aanhouden.