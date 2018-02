Afpakteam neemt speedboot ter waarde €40.000 in beslag

Jachthavens zijn kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel en witwassen. Er is vaak sprake van een gebrek aan permanent fysiek toezicht. Mede tegen deze achtergrond is momenteel - in het kader van het verbreden van de éénoverheidsaanpak tegen ondermijning naar een brede maatschappelijke beweging - ondermijnende criminaliteit op en rondom recreatieve jachthavens een van de speerpunten. Doel is om de jachthavens in dit kader een helpende hand toe te reiken. Er wordt samen met de sector gekeken naar innovatieve manieren om de weerbaarheid te vergroten, evenals de integrale samenwerking van de daarbij betrokken diensten te intensiveren. Hiernaast is het belangrijk dat gebruikers en personeel er bewust van zijn dat zij kunnen bijdragen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zo kunnen gebruikers van de haven anoniem melding maken via Meld Misdaad Anoniem 0800-0700.