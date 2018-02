Politie onderzoekt opzettelijke aanrijding

Een 24-jarige vrouw uit Kortgene reed over de N256 richting Goes, toen ze op de Deltaweg door een zilvergrijze auto werd ingehaald. Het leek erop dat deze haar wilde inhalen, wat niet lukte. Deze bestuurder reed vlak achter de vrouw uit Kortgene en was aan het bumperkleven, wat tot erge irritatie bij de vrouw leidde. Voorbij de verkeerslichten in Goes reed de grijze auto tegen de Kortgeense aan, waardoor haar auto schade opliep. De veroorzaker reed daarna door.