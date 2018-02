400.000 euro aan hennepspullen in beslag genomen en vernietigd

In een woning aan de Burgemeester de Roocklaan werd een hennepkwekerij aangetroffen. In een grote ruimte van de woning was een professionele kwekerij ingericht, waarin ruim tweehonderd bijna oogstrijpe hennepplanten stonden. In de woning werd niemand aangetroffen. Tevens bleek dat de energiemeter verbroken was en de elektriciteit illegaal was afgetakt. De woning is van het energienetwerk afgesloten.

Verder werd aan de Spiegelstraat in de berging van een woning een hennepkwekerij aangetroffen. De bewoner en tevens eigenaar van de woning werd ter plaatse aangehouden. In de grote ruimte stonden 160 flinke hennepplanten. Uit onderzoek is vastgesteld dat er een groot aantal voorgaande oogsten zijn behaald uit deze hennepkwekerij. Tevens werd vastgesteld dat de elektriciteit illegaal werd afgetapt. De woning is van het energienetwerk afgesloten.