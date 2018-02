Kringloopwinkel overvallen, jongen aangehouden

De politie heeft de tweede dader niet kunnen achterhalen en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u kort voor of kort na de overval iets verdachts gezien in de omgeving van de Von Suppéstraat of Sibeliusstraat? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via 0800 7000. U kunt ook een tipformulier invullen.

BVH 2018047808