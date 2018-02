Pand na controle door burgemeester gesloten

Op last van burgemeester Paul Depla is het pand gesloten en verzegeld. Depla over de sluiting: 'Helaas zien we dat er loodsen in onze gemeente voor deze criminele doeleinden worden gebruikt. Dat geeft aan hoe belangrijk het is om actief te controleren. We kunnen dat als gemeente en politie niet alleen. We hebben daar ook echt de ogen en oren van de buurt voor nodig. Dat is uiteindelijk ook in hun eigen belang. Alleen door die alertheid en actieve controle kan worden voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich nestelt en daarmee het totale bedrijfsverzamelgebouw infecteert.'