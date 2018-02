Politie zoekt getuigen van beroving

Van de daders is een signalement bekend. Dader 1 is een man tussen de 40-45 jaar oud, donkere huidskleur, tussen de 1.75 en 1.85 meter lang. Slank gespierd postuur. De man had donkerbruine dreadlocks met verschillende gekleurde kraaltjes. Hij droeg een zwart shirt en een donkerblauwe spijkerbroek. Aan zijn handen had hij zwarte handschoenen zonder vingertoppen.

Dader 2 is een man tussen de 40-45 jaar oud, donkere huidskleur, tussen de 1.75 en 1.85 meter lang. Ook deze man was slank en gespierd. Ook deze man had donkerbruine dreadlocks en gekleurde kraaltjes in zijn haar. De man droeg een T-shirt met daarop een afbeelding van Bob Marley en een donkerblauwe spijkerbroek. Ook deze man droeg handschoenen zonder vingertoppen.

Dader 3 is een man tussen de 40-45 jaar oud, donkere huidskleur, tussen de 1.75 en 1.85 meter lang. Ook deze man was slank en gespierd. Ook deze man had donkerbruine dreadlocks en gekleurde kraaltjes in zijn haar. Hij droeg een zwart shirt en een donkerblauwe spijkerbroek. Ook had de man een donkerbruin ringbaardje rond zijn kin. Aan het uiteinde van zijn baardje had hij ook kraaltjes zitten. Ook deze man droeg handschoenen zonder vingertoppen.