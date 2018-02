Beroving op station Kennispark

Het slachtoffer liep omstreeks 12.15 uur via de tunnel richting het perron toen hij onderaan de trap werd aangesproken door twee jongemannen. Onder bedreiging van een mes eisten ze geld. Nadat het slachtoffer hen geld had gegeven liepen ze via de rotonde aan het Capitool weg in de richting van de Universiteit. Het slachtoffer deed later vrijdag aangifte. Een onderzoek is ingesteld. De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof. Personen die vrijdag rond 12.15 uur iets gezien hebben dat met de zaak te maken kan hebben worden gevraagd te bellen met de politie via 0900-8844.

(2018052517)