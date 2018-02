Beroving aan Hatertseweg. Wie heeft er iets gezien?

Het gaat om de pinautomaat in de buurt van de Gemsstraat. Het slachtoffer werd bedreigd, maar het is niet duidelijk of de daders een wapen bij zich hadden. Ze gingen er wel met de fiets van het slachtoffer vandoor. De fiets is later in de buurt teruggevonden. Het slachtoffer is een 26-jarige inwoner van Nijmegen.

Met speurhonden heeft de politie in de omgeving onderzoek gedaan. Ook is er een onderzoek onder buurtbewoners gedaan. Tot nu toe is er maar weinig over de daders bekend:

Een van de mannen had een bivakmuts op

Deze man is ongeveer 1.80m lang, de andere dader is iets kleiner: 1.75m

Beide mannen hebben een normaal postuur

Het duo is vermoedelijk gevlucht in de richting van de Vossenlaan/Dromedarisstraat

Hebt u gisterenavond iets opvallends gezien in de omgeving van de Hatertseweg en de Gemsstraat? En hebt u nog niet met de politie gesproken? Of hebt u camerabeelden uit de omgeving waarop iets opvallends te zien is? Bel dan via 0900-8844, of geef uw tips anoniem door via 0800-7000. U kunt ook via het tipformulier hieronder uw tips doorgeven.

Een uur voor deze beroving werd een koerier in Nijmegen beroofd. Dat gebeurde bij het Pilasterpad. Meer informatie is hier te vinden. De politie heeft beide berovingen in onderzoek, en bekijkt ook of er een verband is tussen beide zaken.

(2018052353 sk)