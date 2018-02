Koerier beroofd bij flat, politie zoekt getuigen

De politie is nu op zoek naar mensen die vrijdagavond in de buurt van het Pilasterpad in Nijmegen iets opvallends hebben gezien. Het slachtoffer van de beroving omschrijft de jongens als:

Allebei rond de 17 jaar

Donkere huidskleur

Een jongen is rond de 1.80-1.85m lang, de andere jongen is ongeveer 1.80m

Beide jongens hadden zwarte kleding aan

Een van de jongens had een capuchon op en een skeletmasker voor

Hebt u iets gezien dat met deze zaak te maken kan hebben? Of hebt u camerabeelden uit de omgeving waarop iets opvallends te zien is? Bel dan de politie via 0900-8844. Denkt u te weten wie deze daders zijn, maar blijft u liever anoniem? Bel dan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt uw tips ook online doorgeven via het tipformulier.