Winkel Lelystad overvallen

Hebt u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie wat kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de recherche in Lelystad via 0900-8844. Anoniem uw informatie delen kan ook! Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

De recherche is ook op zoek naar camerabeelden. De verdachten zijn te voet via de Schoener gevlucht. Heeft u in deze omgeving een camera hangen? Dan vragen wij u deze beelden uit te kijken rond het tijdstip van de overval. Beelden kunnen worden geüpload via politie.nl.