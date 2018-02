Politie zoekt getuigen van zware mishandeling op Bloemendaalseweg

De politie werd om 04.00 uur door het ziekenhuis op de hoogte gesteld van een zwaar gewonde man die daar voor behandeling aan zijn verwondingen was gekomen. In het ziekenhuis is de gewonde Gouwenaar kort gehoord over het incident, evenals twee vrienden van hem. Volgens de Gouwenaar fietste hij op de Bloemendaalseweg vanuit de richting van Waddinxveen in de richting van Gouda toen hij twee vrienden met hun scooter tegenkwam. Ter hoogte van het Kikkerpad stopten de drie om even met elkaar te praten toen hij plotseling door twee licht getinte jongens werd aangevallen. Deze twee jongens hadden kort daarvoor op het bruggetje naast de kinderboerderij gestaan. Er ontstond een worsteling waarbij de Gouwenaar meerdere keren werd geslagen met een scherp voorwerp. Een van zijn vrienden greep in, maar werd eveneens geslagen. Hij raakte niet gewond. De twee onbekende mannen gooiden de fiets van de 22-jarige Gouwenaar in de sloot en zijn vervolgens weggelopen via hetzelfde bruggetje van het Kikkerpad. De drie vrienden zijn hierna naar het ziekenhuis gegaan.



De politie doet onderzoek naar het incident en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 - 7000. De licht getinte jongens waren in het zwart gekleed. Een van de jongens had een dik postuur en was een kop groter dan de andere. Deze had een tenger postuur.