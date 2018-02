Man tien minuten na steekpartij Schiedam aangehouden

Schiedam - Bij een steekpartij bij een café aan de Singel in Schiedam is op 3 februari een 39-jarige man uit Hoek van Holland gewond geraakt. De vermoedelijke dader zat tien minuten later al in de politiebus op weg naar het bureau. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd.