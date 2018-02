Dealer verstopte drugs in zijn woning

De politie moet het, in dit soort zaken, hebben van informatie die anderen met ons delen. Het is dan ook van groot belang, voor de veiligheid van uw eigen omgeving, dat u dit soort zaken aan ons meldt. Zo kunnen we ook uw wijk veiliger maken omdat het ondertussen toch wel duidelijk is dat drugs en geweld makkelijk samen gaan. Ziet u zaken waarvan u denkt dat die het daglicht niet kunnen verdragen meldt dit dan:

- via de banner onder dit bericht of,

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M