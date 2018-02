Getuigen wegpiraat gezocht

Rond 14.15 uur rijdt een surveillance-eenheid vanaf een parkeerplaats aan de Middenweg in Hoek achter een zwarte Volvo in de richting van Terneuzen. De bestuurder van de Volvo verhoogt ineens zijn snelheid tot zo’n 170 km/per uur. De agenten volgen de automobilist. Bij de rotonde van Hoek gaat hij richting Philippine. Op de kruising Kanaalpolderweg en de Braakmanweg gaat de wegpiraat een andere auto voorbij. De politie-eenheid geeft de bestuurder een stopteken maar dit negeert hij. Hij haalt meerdere voertuigen in en gaat de Jacob Hobeinstraat in. Vanwege de gevaarszetting vermindert de politiewagen snelheid. In de Ravelijnstraat zien ze de Volvo weer rijden. De bestuurder rijdt de Meerpaalstraat in. Hier wordt hij door de surveillancewagen klem gereden. Wanneer de agenten uitstappen en naar de auto lopen, rijdt de bestuurder met hoge snelheid weg waarbij hij bijna een agent raakt. Omstanders zien dat de bestuurder richting Boekhoute (België) gereden is.