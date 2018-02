Internetoplichter gepakt

De omgeving werd afgezocht waarbij de agenten ook de campings in de omgeving afzochten. Op een camping in Baarschot was het raak. De auto stond op een parkeerplaats. Het Real Time Intelligence Center van de politie kon achter de identiteit van de berijder van de auto komen en appte een foto naar de agenten. Ook wisten ze te vertellen dat de man gezocht werd voor meerdere oplichtingspraktijken. Ondertussen kregen de agenten een anonieme tip waar de gebruiker van de auto verbleef op de camping. Eén en één was twee en het net rond de verdachte sloot zich. Een 39-jarige man uit Apeldoorn werd in een bungalow aangehouden. In de schuur bij de bungalow lag het bewuste pakket waar het allemaal mee begon, een stofzuiger. In de schuur lagen nog meer verschillende nieuwe artikelen waaronder parfum en simkaarten. De verdachte is naar het bureau gebracht en alle artikelen zijn in beslag genomen alsmede digitale apparatuur en telefoons van de verdachte. De recherche is een onderzoek gestart. De verdachte is na twee dagen weer in vrijheid gesteld in afwachting van het verloop van het onderzoek en de eventuele rechtszaak. Hij wordt verdacht van soortgelijke feiten in Breda en Apeldoorn.