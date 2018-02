Jongeman gestoken tijdens ruzie

Agenten kregen rond 03.45 uur de melding dat er een steekincident had plaatsgevonden op de Herengracht. Vermoedelijk hadden slachtoffer en verdachte ruzie gekregen waarbij het slachtoffer is gestoken. De 18-jarige verdachte uit Terneuzen is aangehouden en ingesloten voor verhoor. Het mes is in beslag genomen. Agenten hebben ter plekke getuigenverklaringen opgenomen.