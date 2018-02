Man aangehouden voor zware mishandeling

Tijdens een surveillance hoorden agenten rond 1.20 uur geschreeuw nabij een horecagelegenheid op de Grotestraat Centrum. Twee jongemannen vertelden dat ze door de verdachte in het gezicht waren geslagen met een kapot glas. Korte tijd later meldden zich nog twee slachtoffers die ook door de verdachte waren mishandeld. Daarop is de verdachte aangehouden voor zware mishandeling. De slachtoffers zijn drie mannen in de leeftijd van 16 en 17 en een 19-jarige vrouw, allen uit de gemeente Valkenburg aan de Geul. Na het incident meldde zich nog een 16-jarige vrouw, eveneens uit Valkenburg, die aangaf aangerand te zijn door de verdachte. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie stelt een onderzoek in.