Voortvluchtige Michel Boer in Oostenrijk aangehouden

Driebergen - In Oostenrijk is vrijdag 2 februari de in Nederland gezochte Michel Boer door de politie aangehouden. Boer, één van de oprichters van de motorclub Satudarah, was internationaal gesignaleerd en stond sinds oktober 2017 ook op de Nationale Opsporingslijst. Boer wordt verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie.