Man en vrouw aangehouden na achtervolging

Omstreeks 3.35 uur zagen agenten die van een andere melding kwamen op de N347 in Zuna een auto half in de berm en half op de weg staan. Toen zij de automobilist aanspraken reed hij weg in de richting van de N35. Er volgde een achtervolging met meerdere politieauto’s over de N35 in de richting van Raalte. De auto reed daarbij circa 100 km/u. Tussen Nijverdal en Haarle reed de man een stuk op de verkeerde weghelft. Vlak voor een tegemoetkomende auto stuurde hij pas weer naar de rechterweghelft. Bij Raalte verliet de man de N35 en reed de N348 richting Deventer op. Toen hij op de Burgemeester Kerssemakersstraat de bebouwde kom in reed lukte het uiteindelijk de man tot stoppen te dwingen. De man en zijn passagiere werden aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten. De man bleek onder invloed van alcohol te zijn.



Getuigenoproep

De politie is op zoek naar de automobilist(e) die op de N35 tussen Nijverdal en Haarle bijna in aanrijding kwam met de verdachte. Hij of zij wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

(2018054182)