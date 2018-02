Auto's in brand

De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. De politie gaat verder onderzoek doen omdat er mogelijk sprake is van brandstichting. Heeft u rond het tijdstip van de brand of daarvoor of na iets verdachts gezien in de buurt van de woning, neem dan contact op met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000

2018022360