Politie zoekt getuigen na inbraak.

Een getuige heeft twee personen rond de woning gezien die weg gingen op een fiets. Het is nog onduidelijk wat er is weggenomen. De bewoners waren niet thuis. Van de daders is het volgende signalement bekend: Beide daders in het donker gekleed en reden samen weg op een omafiets.

De politie is op zoek naar getuige die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. U kunt contact opnemen met 0900-8844.

2018022243