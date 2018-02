Jonge verdachten van woninginbraak aangehouden

Regelmatig wordt er door een steen door een ruit heen te gooien ingebroken in woningen. Soms zijn er getuigen die glasgerinkel hebben gehoord, maar geen kijkje hebben genomen om te zien wat er gebeurd is.



In dit geval heeft de getuige die zijn hond uitliet wél direct de politie gebeld en ook nog een verdachte van inbraak aangehouden. Hondenbezitters kunnen extra ogen en oren van de politie zijn en daarmee een bijdrage leveren aan de veiligheid in hun wijk. Zij laten iedere dag hun hond uit en lopen daarbij vaak vaste rondjes door hun wijk. Hondenbezitters zijn vaak vertrouwd met hun omgeving, waardoor afwijkende en verdachte situaties hen waarschijnlijk snel opvallen.



De politie vraagt ook andere bewoners alert te zijn op glasgerinkel en altijd even te kijken of het mogelijk met een inbraak te maken heeft. Door alert te reageren op glasgerinkel bij een inbraak en de politie te bellen via 1-1-2 kan de politie snel aanwezig zijn en de daders mogelijk in de kraag vatten.